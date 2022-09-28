"Зернова ініціатива": з українських портів вийшли ще 4 судна

фото: мінінфраструктури

У середу, 28 вересня, з портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 4 судна, на їх борту 115 тис тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України в Telegram.

Серед суден - MAGNUM FORTUNE, який перевозить 51 тис тонн української пшениці для Бангладешу, та ALMERAY з 32,4 тис тонн кукурудзи для Лівії.

"Майже за два місяці роботи "зернового коридору" з українських портів вийшли 235 суден з 5,4 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки", - звітують в міністерстві.

Нагадаємо:

У вівторок, 27 вересня, з портів Великої Одеси 9 балкерів вивезли 345 тис тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Економічна правда