Ціни на нафту впали на тлі зміцнення долара і зниження попиту

Ціни на нафту в четвер дещо знизились після того, як піднялися на 3 долари за попередню сесію, оскільки сильний долар обмежує попит на нафту з боку покупців, що використовують інші валюти.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 41 цент, або 0,5%, до 88,91 долара за барель до 03:37 GMT, а ф'ючерси на нафту в США впали на 35 центів, або 0,4%, до 81,80 долара.

Причини зміни цін

У четвер індекс долара знову підвищився, знизивши схильність інвесторів до ризику та розпаливши побоювання глобальної рецесії.

Банк Англії заявив, що має намір викупити стільки довготермінованих державних облігацій, скільки буде потрібно в період із середи до 14 жовтня для стабілізації своєї валюти після того, як бюджетні плани британського уряду, оголошені минулого тижня, спричинили падіння стерлінга.

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У вівторок Goldman Sachs знизив свій прогноз цін на нафту на 2023 рік, посилаючись на очікування слабкого попиту та зміцнення долара США.

У Китаї, найбільшому в світі імпортері сирої нафти, подорожі під час тижневих національних свят досягнуть найнижчого рівня за багато років, оскільки в Пекіні постійні правила нульового поширення COVID-19 змушують людей залишатися вдома, а економічні проблеми зменшують витрати.

Економісти Citi знизили прогноз зростання ВВП Китаю з 5% у річному вимірі до 4,6% у четвертому кварталі 2022 року.

"Суворі заходи щодо запобігання COVID-19 та слабкий сектор нерухомості продовжують затьмарювати перспективи зростання", - пишуть аналітики Citi у своїй записці.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли в середу після несподіваного скорочення запасів нафти та пального в США, переваживши тиск на зниження від тривалого зміцнення долара США.

Економічна правда