Нафта дорожчає після несподіваного скорочення запасів у США

Ціни на нафту зросли в середу після несподіваного скорочення запасів нафти та пального в США, переваживши тиск на зниження від тривалого зміцнення долара США.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Станом на 11:05 EST (Північноамериканський східний час - ред) ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2,33 долара, або на 2,7%, до 88,60 доларів за барель.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 2,60 долара, або на 3,3%, до 81,10 долара за барель.

Причини подорожчання нафти

Запаси сирої нафти в США впали на 215 тис барелів за останній тиждень, тоді як запаси бензину скоротилися на 2,4 мільйона барелів, а запаси дистилятів - на 2,9 мільйона барелів, оскільки нафтопереробна діяльність знизилася після кількох збоїв.

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Поставки продукції зросли за останній тиждень, оскільки попит відновився після кількох тижнів зниження.

Активність нафтопереробки знизилася, але нафтопереробні заводи все ще працюють на 90,6% загальної потужності в Сполучених Штатах, що є найвищим показником для цієї пори року з 2014 року, як на внутрішньому, так і на експортному попиті", - пише агентство.

Згідно з даними уряду США, через ураган "Іен" у Мексиканській затоці було припинено видобуток близько 190 000 барелів нафти на день, або 11% від загального обсягу в Перській затоці.

Оптові ціни на бензин також зросли в Сполучених Штатах після закриття нафтопереробних заводів на Середньому Заході та Західному узбережжі.

У вівторок Goldman Sachs знизив свій прогноз цін на нафту на 2023 рік через очікування зниження попиту та зміцнення долара США.

Нагадаємо:

Ціни на нафту впали більш ніж на 1% у середу під тиском зміцнення долара та будівництва сховищ сирої нафти, які компенсували підтримку цін скороченням видобутку в США, викликаного ураганом "Іен".

Економічна правда