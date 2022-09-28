Новини 28 вересня: Євросоюзу пропонує нові санкції проти РФ, податки на пальне повертаються

Про долар. Нервові фінансові ринки підштовхнули долар США до нового максимуму за два десятиліття в середу, оскільки зростання глобальних процентних ставок підживлювало занепокоєння щодо рецесії.

Про пальне. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що частково повертає акцизний податок на пальне за винятком пального на потреби військових

Про українців. Опитані українці на питання "Що для вас стало би найбільшим розчаруванням після закінчення війни" найчастіше відповідали "Непокараність Росії за вчинені злочини" (65,8%).

Про санкції. Європейська комісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну і проведення незаконних референдумів на окупованих територіях.

Про газ. Європейська комісія у документі, надісланому 27 країнам-членам блоку, пропонує обмежити ціни на операції з російським газом

Ексклюзиви ЕП

У Мінфіну з'явився конкурент – НБУ хоче продавати облігації. Як на цьому заробити?

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Міністерство фінансів та Національний банк будуть конкурувати за покупців державних облігацій. На ринку з'явиться ще один інструмент для інвестицій, на якому можна буде заробити до 25% на рік.