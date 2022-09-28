Міненерго та ПРООН реалізують нову програму відновлення енергетичного сектору України

Міністерство енергетики України та Програма розвитку ООН (ПРООН) домовилися посилення роботи з підтримки енергосектору країни в рамках нової програми відновлення енергетичного сектору і зміцнення його стійкості.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Заступник міністра енергетики України з європейської інтеграції Ярослав Демченков провів зустріч з в.о. директора Регіонального бюро програми розвитку ООН (ПРООН, UNDP) у справах Європи та СНД Мариною Волтер та в. о. постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані.

Першочерговим завданням нової програми є проєкти швидкого відновлення енергетичних об'єктів.

"У перспективі – реалізація проєктів післявоєнного відновлення об'єктів критичної енергетичної інфраструктури на основі новітніх технологій та принципів сталого розвитку", – додали в Міненерго.

Також планується створити групу постійно діючих експертів-інженерів, фахівців з проєктного менеджменту, закупівель та інших сфер, які допомагатимуть Міненерго та енергетичним компаніям у технічній експертизі руйнувань, пошуку кращих варіантів якісного відновлення зруйнованих об'єктів. А також у підготовці відповідних проєктів для отримання технічної допомоги або інвестиційного фінансування.

За словами заступника міністр, українські енергокомпанії через значні обсяги руйнувань потребують, зокрема, підтримки сучасним технологічним обладнанням, інструментами, автотранспортом для проведення ремонтних робіт, засобами особистої безпеки, пальним.

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Економічна правда