Ціни на нафту знижуються під тиском зміцнення долара

Ціни на нафту впали більш ніж на 1% у середу під тиском зміцнення долара та будівництва сховищ сирої нафти, які компенсували підтримку цін скороченням видобутку в США, викликаного ураганом "Ян".

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,02 долара, або на 1,2%, до 85,25 долара за барель до 06:30 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 97 центів, або 1,2%, до 77,53 долара за барель.

Причини падіння цін

Долар досяг нового максимуму за два десятиліття щодо кошика валют у середу, оскільки зростання світових процентних ставок підживило занепокоєння щодо рецесії. Сильний долар знижує попит на нафту, роблячи її дорожчою для покупців, які використовують інші валюти.

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Азійські фондові ринки впали, оскільки зростання вартості запозичень викликало побоювання щодо глобальної рецесії, налякавши інвесторів.

"Оскільки азійські ринки падають через різке зростання прибутковості облігацій, перспективи попиту погіршуються на тлі можливого наближення економічної рецесії", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

"Зараз трейдери зосереджені не на питаннях пропозиції, оскільки потрясіння на ринку облігацій призвели до зниження ризикових активів разом із стійко високим курсом долара США, який тиснув на ціни на нафту", - додала Тенг.

Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 4,2 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 23 вересня, тоді як запаси бензину впали приблизно на 1 мільйон барелів, згідно з ринковими джерелами у вівторок.

У вівторок Goldman Sachs знизив свій прогноз цін на нафту на 2023 рік через очікування слабкого попиту та зміцнення долара США.

Нагадаємо:

Нервові фінансові ринки підштовхнули долар США до нового маскимуму за два десятиліття в середу, оскільки зростання глобальних процентних ставок підживлювало занепокоєння щодо рецесії.

Економічна правда