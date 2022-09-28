ЄЦБ готується до чергового підвищення ставок для боротьби з інфляцією

Європейський центральний банк, ймовірно, підвищить процентні ставки на 0,75 відсоткових пунктів наступного місяця перед подальшим переходом у грудні до рівня, який більше не стимулює економічне зростання.

Про це пише Financial Times з посиланням на заяви кількох представників ЄЦБ.

"Ми зробимо те, що маємо зробити, тобто продовжимо підвищення процентних ставок на наступних кількох засіданнях", - заявила президентка ЄЦБ Крістін Лагард на заході Atlantic Council у Франкфурті.

За її словами, "першою метою банку було підняти ставки до рівня "нейтральна ставка", яка не сприяла та не обмежувала зростання".

На останніх двох засіданнях ЄЦБ підвищив ставку за депозитами з мінус 0,5 відсотка до 0,75 відсотка, намагаючись подолати рекордну інфляцію в єврозоні. Але Лагард сказала, що цей рівень все ще нижчий за нейтральну ставку, яка, за оцінками посадовців, становить 1-2 відсотки в єврозоні.

Інші члени керівної ради ЄЦБ також виступили в середу, заявивши, що вони можуть підвищити ставки на 0,75 відсоткових пунктів на другому засіданні поспіль наступного місяця з подальшим підвищенням до кінця року.

"Є підстави прийняти рішення про ще одне значне підвищення ставки, чи то 75 або 50 базисних пунктів або щось інше", - сказав Reuters голова фінського центрального банку Оллі Рен, член ради ЄЦБ.

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"Є вагоміші аргументи для активних і рішучих дій", - додав він.

Голова центрального банку Словаччини Петер Кажимір сказав: "75 базисних пунктів - дуже хороший варіант для збереження темпів посилення, але також необхідно дочекатися свіжих даних".

Голова австрійського центрального банку Роберт Хольцманн також висловив підтримку зростання на 75 базисних пунктів.

"Наша головна мета - не скоротити зростання, наша головна мета - не створити рецесію, наша головна мета - стабільність цін, і ми маємо її досягти", - сказала Лагард.

"Якщо ми не досягнемо результатів, це зашкодить економіці набагато більше, ніж якщо ми досягнемо результатів", - визнала вона.

ЄЦБ ставить за мету інфляцію у 2%, але очікується, що зростання цін в єврозоні зросте до нового рекорду в 9,7 відсотка, коли в п'ятницю будуть опубліковані нові дані.

Лагард сказала, що інфляція була "більш стійкою та такого масштабу, якого ніхто не очікував".

Нагадаємо:

Європейський центральний банк підвищив три ключові процентні ставки на 75 базисних пунктів.

Керівництво Європейського центробанку спостерігає наростання ризику того, що їм доведеться підвищити ключову процентну ставку до 2% або більше, щоб приборкати рекордно високу інфляцію в єврозоні, попри ймовірну рецесію.

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Економічна правда