БЕБ виявило зловживань в бюджетних закупівлях на понад мільярд гривень

Аналітики БЕБ виявили ймовірні порушення під час здійснення закупівель у державній сфері на суму майже пів мільярда гривень, а також ризикові закупівлі за кошти державного бюджету, процедура щодо яких ще не була завершена, на загальну суму 550 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що з початку року БЕБ встановило 171 процедуру публічних закупівель, в яких виявлено ризики завищення цін, необґрунтованого та нецільового використання бюджетних коштів на загальну суму понад 1 млрд грн.

На основі аналітики, детективи БЕБ внесли відомості до ЄРДР щодо 32 фактів ймовірного привласнення, розтрати або заволодіння державними коштами.

У межах розслідувань було проведено низку слідчих дій, в т.ч. тимчасові доступи до документів, обшуки та призначено 16 судових експертиз задля встановлення винних та притягнення посадових осіб розпорядників бюджетних коштів та службових осіб підприємств - переможців тендерних процедур до кримінальної відповідальності.

За результатами роботи співробітники БЕБ підготували та направили 64 рекомендаційних листи до державних установ. Розпорядники бюджетних коштів повідомили про розірвання раніше укладених договорів та припинення видаткових операцій.

"Завдяки діям БЕБ щодо упередження ризикових закупівель, було недопущено понад 200 млн грн. втрат бюджету", – наголошується в повідомленні.

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Економічна правда