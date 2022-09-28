Уряд продовжив термін проведення конкурсу на голову АРМА на 3,5 місяці

Кабінет Міністрів урегулював деякі питання проведення конкурсу на посаду голови Нацагентства питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), зокрема продовжив термін проведення.

Про це йдеться у розпорядженні № 828-р, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд постановив визначити умови проведення конкурсу з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Також Кабмін доручив Секретаріату КМУ розмістити оголошення про умови та строки проведення цього конкурсу у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті Кабінету Міністрів.

Конкурсна комісія у строк, що становить три з половиною місяці з дати розміщення такого оголошення, має провести в установленому порядку відповідний конкурс.

Нагадуємо:

Конкурсна комісія з відбору голови Агентства з розшуку та управління активами не обрала жодного з кандидатів переможцем на посаду голови агентства.

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Очікувалося, що комісія оголосить імʼя постійного керівника 29 липня. Проте засідання завершилося відтермінуванням рішення до 15 серпня, адже жоден кандидат не отримав достатньої підтримки.

У серпні 2021 року обовʼязки голови АРМА почав виконувати Дмитро Жоравович. Це сталося після того, як його попередник у статусі "в.о." Віталій Сигидин отримав підозру у привласненні 400 тис дол.

У ЄС також прокоментували хід конкурсу на голову агентства. У коментарі ЕП очільник делегації ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що "важливо не терміново завершити відбір та неодмінно призначити нового керівника, а переконатися, що АРМА очолюватиме людина з необхідними професійними компетенціями включно з доброчесністю високого рівня".





