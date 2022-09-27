Україна генерує відмовки: Зеленський незадоволений зволіканням у питанні санкцій проти олігархів з РФ

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Президент Володимир Зеленський під час однієї з нарад щодо санкцій був обурений тим, що Україна зволікає у питанні накладання санкцій на російських олігархів та військових злочинців.

Про це розповів співрозмовник ЕП, присутній на згаданій зустрічі, йдеться у статті.

Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з питань санкцій наприкінці літа. Цей новий орган має накладення санкцій на військових злочинців та російських олігархів, а також пришвидшити арешт мільярдних статків росіян.

З одного боку, поява такої робочої групи свідчить про бажання влади якомога швидше притягнути до відповідальності спонсорів війни та ключових соратників Путіна, а з іншого – незрозуміло, чому цього досі не сталося.

Відтак близько місяця тому в президента пройшла одна з багатьох нарад щодо санкцій, на якій були присутні керівники Офісу президента, Кабінету міністрів та деяких правоохоронних органів.

Джерела ЕП розповіли, що Володимир Зеленський на тій зустрічі не приховував обурення. Адже поки західний світ накладає санкції на російських олігархів та військових злочинців, Україна демонструє видимість діяльності та відмовки.

Зазначається, що з російської версії рейтингу Forbes "Топ-200 найбагатших" під санкціями в Україні 21 особа. У списках міжнародних партнерів їх удвічі більше. А після 24 лютого Україна "санкціонувала" лише одного російського олігарха.

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На згаданій зустрічі президент озвучив чітку тезу, що в України є політична воля для покарання "хороших росіян" і це слід робити, зазначає джерело. І певні результати вже є.

Більше читайте у статті: Танці навколо санкцій. Що у Зеленського вирішили робити з Фрідманом та іншими російськими олігархами?

Нагадуємо:

В Україні готуються до запровадження нових пакетів санкцій, і перші рішення можуть стосуватися російських олігархів – у НАЗК пропонують оголосити всі санкції до січня 2023 року.