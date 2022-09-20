Мінфін залучив від розміщення військових облігацій 717 мільйонів
Вівторок, 20 вересня 2022, 19:25 -
На аукціоні з розміщення військових облігацій Мінфін залучив 717,88 млн грн.
Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.
Так, від розміщення облігацій під 12% із погашенням 5 квітня 2023 року залучили 254 млн грн.
Від розміщення цінних паперів під 14% із погашенням 27 вересня 2023 року - 4,75 млн грн.
А від продажу ОВДП під 16% із погашенням 13 березня 2024 року - 5,92 млн грн.
Крім цього, від розміщення валютних ОВДП під 4% і зпогашенням 2 лютого 2023 року залучилипонад $12 млн.
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