Американська Emerson продає бізнес у Росії

Світовий лідер у сфері промислової автоматизації – американська компанія Emerson оголосила про продаж бізнесу в Росії.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

У вівторок, 27 вересня, було укладено угоду про продаж російського бізнесу компанії Emerson, включно з дочірньою виробничою компанією Metran та компанією місцевому керівництву.

Emerson LLC займалася організацією продажів і обслуговуванням Metran у Росії.

Це оголошення послідувало за травневою заявою компанії про вихід із російського бізнесу та вивчення стратегічних варіантів продажу Metran.

У 2021 фінансовому році на російський ринок припадало приблизно 1,5% від загального обсягу продажів компанії Emerson.

У компанії додали, що для завершення угоди з продажу російського бізнесу Emerson потребуватиме схвалення регуляторних органів і уряду Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

У травні стало відомо, що американська компанія з автоматизації промисловості Emerson йде з російського ринку і шукає можливості продати свій завод в країні.





