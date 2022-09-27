Ексвласники намагаються через ВС відібрати офіс у Дніпрі вартістю 150 мільйонів – ПриватБанк

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Компанія з орбіти колишніх власників ПриватБанку - НВ ТОВ "Океанмаш" - намагається через Верховний Суд незаконно відібрати у ПриватБанку офіс у Дніпрі вартістю понад 152 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Так, у середу 28 вересня, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду розгляне скаргу НВ ТОВ "Океанмаш" на рішення суду апеляційної інстанції, яким було підтверджено законність права власності ПриватБанку на його офіс у м. Дніпро.

"Мова йде про будівлю вартістю понад 152 млн грн, в якій розміщено головний офіс банку в м. Дніпро. Ця будівля перейшла у власність банку за три місяці до націоналізації 2016 року як предмет іпотеки, що було стягнуто для погашення кредитної заборгованості компанії, пов’язаної з колишніми власниками банку.

Тоді, у 2016 році, позивач - компанія "Океанмаш" з орбіти колишніх власників - відповідним листом запевнив банк, що він погоджується передати офісну будівлю банку для недопущення збільшення заборгованості за кредитним договором.

Однак вже у 2020 році "Океанмаш" звернувся до суду з вимогою скасувати право власності банку на будівлю. У листопаді 2020 року атака колишніх власників зазнала часткового успіху: Господарський суд Дніпропетровської області пристав на їх сторону, свавільно скасувавши право власності банку.

Проте у квітні 2022 року Центральний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та підтвердивши законність права власності банку на його офіс", - нагадують у держбанку.

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"Попри наявність у банку всіх документів, що підтверджують дотримання банком порядку набуття у власність офісної будівлі, НВ ТОВ "Океанмаш", що належить до орбіти колишніх власників, не полишає спроб відібрати будівлю державного банку.

ПриватБанк невтомно веде боротьбу за справедливість та інтереси держави, з вірою у неупереджений та об'єктивний розгляд справи Верховним Судом", - йдеться у позиції фінустанови.

Нагадаємо:

У квітні суд задовольнив апеляційні скарги Приватбанку та Дніпропетровської обласної прокуратури та відмовив у позові компанії "Океанмаш", яка намагалася позбавити Приватбанк права власності на один з офісів у місті Дніпро.

Економічна правда