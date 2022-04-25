Приватбанк виграв суд за будівлю офісу у Дніпрі

ПРИВАТБАНК

Суд задовольнив апеляційні скарги Приватбанку та Дніпропетровської обласної прокуратури та відмовив у позові компанії "Океанмаш", яка намагалася позбавити Приватбанк права власності на один з офісів у місті Дніпро.

Про це йдеться у рішенні Центрального апеляційного господарського суду (м. Дніпро), повідомляє пресслужба банку.

"Це дуже важлива перемога Приватбанку ціною 152 млн грн в апеляційному суді, рішення якого набирають законну силу негайно після проголошення, що матиме значення для багатьох подібних судових спорів, повʼязаних з колишніми власниками та екс топ-менеджментом банку", – заявив керівник напрямку ПриватБанку з судової практики та банкрутства Олег Лазовський.

Нагадаємо, 26 листопада 2020 року суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги компанії, яка претендувала на офісне приміщення, що перейшло у власність банку у серпні 2016 року, за три місяці до націоналізації ПриватБанку, в результаті звернення стягнення на іпотечне майно з метою погашення заборгованості за кредитом особи, пов’язаної з колишніми власниками банку.

Як було встановлено Генеральною прокуратурою під час досудового слідства у 2017 році, колишнім керівництвом ПриватБанку під час залучення від Національного банку кредитів рефінансування надавались кредити на неринкових та заздалегідь невигідних для банку умовах пов’язаним з ним компаніям.

НВ ТОВ "Океанмаш" виступало майновим поручителем за кредитами пов’язаних осіб.

Економічна правда