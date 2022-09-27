Ціни на газ в Європі різко підвищились після пошкодження газопроводів "Північного потоку"

Природний газ в Європі різко подорожчав після чотирьох днів зниження ціни, реагуючи на повідомлення про пошкодження закритого газопроводу Nord Stream.

Про це повідомляє Bloomberg.

Порівняльні ф’ючерси зросли на 12% після падіння до двомісячного мінімуму на початку цього тижня.

У понеділок у двох нитках ключового газопроводу Nord Stream до Німеччини та одній нитці непрацюючого Nord Stream 2 повідомили про падіння тиску, а влада Швеції та Данії виявила витік газу в Балтійському морі.

Протягом останнього місяця не було постачань газу цим маршрутом з Росії, але цей інцидент посилює стривоженість на ринку, оскільки трейдери та чиновники стежать за будь-якими ознаками саботажу.

Компанія-оператор Nord Stream заявила, що пошкодження мережі є "безпрецедентним" і неможливо сказати, коли потоки можуть технічно відновитися, але уточнювати подробиці не стала.

Крім того, норвезький регулятор нафти і газу повідомив у понеділок, що невідомі дрони були помічені поблизу його морських установок, закликаючи підвищити пильність усіх операторів і власників суден.

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Це попередження з боку Норвегії і новини про Nord Stream викликали занепокоєння та "внесли певну волатильність" на ринок, йдеться в записці аналітичної платформи Engie SA EnergyScan.

Нагадуємо:

На обох нитках російського газогону "Північний потік-1" у понеділок увечері нібито виявили падіння тиску – це сталося того ж дня, коли аналогічну поломку зафіксували на "Північному потоці-2".