Microsoft позбавив росіян можливості оновити комп'ютери до Windows 11

Американська корпорація Microsoft обмежила доступ до оновлення операційної системи Windows для громадян Росії - користувачі не можуть оновити комп'ютери від Windows 10 до Windows 11.

Про це повідомляє телеканал "Дождь".

"На офіційному сайті компанії при спробі завантажити програму-завантажувач останньої версії Windows відкривається порожнє вікно браузера. У розділі "Встановлення та оновлення" розділ з оновленою версією операційної системи також недоступний", - йдеться у повідомленні.

На початку березня Microsoft призупинила продаж товарів, програмного забезпечення та сервісів та надання нових послуг у Росії, а також виділила понад 35 млн доларів на допомогу Україні.

Нагадаємо:

У червні в Microsoft пообіцяли скорочувати бізнес у РФ, поки від нього нічого не залишиться.

Економічна правда