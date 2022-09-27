Microsoft позбавив росіян можливості оновити комп'ютери до Windows 11
Американська корпорація Microsoft обмежила доступ до оновлення операційної системи Windows для громадян Росії - користувачі не можуть оновити комп'ютери від Windows 10 до Windows 11.
Про це повідомляє телеканал "Дождь".
"На офіційному сайті компанії при спробі завантажити програму-завантажувач останньої версії Windows відкривається порожнє вікно браузера. У розділі "Встановлення та оновлення" розділ з оновленою версією операційної системи також недоступний", - йдеться у повідомленні.
На початку березня Microsoft призупинила продаж товарів, програмного забезпечення та сервісів та надання нових послуг у Росії, а також виділила понад 35 млн доларів на допомогу Україні.
Нагадаємо:
У червні в Microsoft пообіцяли скорочувати бізнес у РФ, поки від нього нічого не залишиться.
Економічна правда