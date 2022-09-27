Uber відновив роботу у Харкові після семимісячної перерви

Сервіс таксі Uber у вівторок, 27 вересня, оголосив про відновлення роботи у Харкові вперше після початку російського вторгнення в Україну.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що протягом першого місяця після відновлення роботи Uber на всі поїздки в місті буде діяти 50%-ва знижка. Працівникам підприємств критичної інфраструктури виділять 5000 промокодів на безкоштовні поїздки.

Uber возобновил работу в Харькове после семимесячного перерыва

Сервис такси Uber во вторник, 27 сентября, объявил о возобновлении работы в Харькове после начала войны России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в течение первого месяца после возобновления работы Uber на все поездки в городе будет действовать 50% скидка. Работникам предприятий критической инфраструктуры выделят 5000 промокодов на бесплатные поездки.

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Также компания не будет брать комиссию за обслуживание, то есть 100% стоимости поездок будут получать водители.

"Мы верим, что недавние достижения в Харьковской области будут стимулировать все больше бизнесов и граждан возвращаться в город, чтобы восстановить его жизнь и экономику как можно скорее. Мы рады быть частью этого процесса, возобновляя работу Uber в Харькове, поскольку это сильный позитивный сигнал для бизнес- сообщества помогать в восстановлении Украины", – заявил региональный генеральный менеджер Uber в Центральной и Восточной Европе Марчин Мочирог.

Uber работает в 18 городах Украины: Киев, Львов, Одесса, Винница, Днепр, Белая Церковь, Тернополь, Ивано-Франковск, Житомир, Черновцы, Хмельницкий, Луцк, Ровно, Кременчуг, Черкассы, Кропивницкий, Ужгород и Харьков.

Напоминаем:

В апреле сервис такси Uber возобновил работу в Киеве после получения одобрительного решения от городских властей.





Також компанія не братиме комісію за обслуговування, тобто 100% вартості поїздок отримуватимуть водії.

"Ми віримо, що нещодавні досягнення у Харківській області стимулюватимуть усе більше бізнесів і громадян повертатися у місто, щоб відновити його життя й економіку якомога швидше. Ми раді бути частиною цього процесу, відновлюючи роботу Uber у Харкові, оскільки це сильний позитивний сигнал для бізнес-спільноти допомагати у відбудові України", – заявив регіональний генеральний менеджер Uber у Центральній і Східній Європі Марчін Мочирог.

Наразі Uber працює у 18 містах України: Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Дніпро, Біла Церква, Тернопіль, Івано-Франківськ, Житомир, Чернівці, Хмельницький, Луцьк, Рівне, Кременчук, Черкаси, Кропивницький, Ужгород і Харків.

Нагадуємо:

У квітні сервіс таксі Uber відновив роботу в Києві після отримання схвального рішення від міської влади.