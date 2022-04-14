Без комісії і з безкоштовними поїздками: Uber відновив роботу у Києві

Сервіс таксі Uber відновлює роботу в Києві після отримання схвального рішення від міської влади.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Від сьогодні Uber відновив роботу в Києві. Щоб підтримати негайне відновлення міста, Uber не стягуватиме жодної комісії за поїздки - це означає, що повна вартість проїзду, сплачена пасажирами, буде надходити безпосередньо місцевим водіям", - заявила регіональна менеджерка Uber Анабель Діаз.

У компанії також обіцяють пожертвувати 10 тис безоплатних поїздок державним службовцям та працівникам критичної інфраструктури у Києві.

Крім цього, Uber продовжує працювати в інших українських містах: у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку й Рівному.

Також Uber продовжує ініціювати різноманітні соціальні прокти у співпраці з неурядовими організаціями, волонтерськими центрами та бізнесом для підтримки українців на місцевому та глобальному рівнях.

Так, Uber пропонує промокоди на безоплатні поїздки до центрів здачі крові донорам з DonorUA - наразі вони доступні у всіх містах, де працює платформа. Користувачі, зареєстровані на сайті DonorUA, зможуть скористатися одноразовим промокодом для замовлення поїздки в додатку Uber в обидва боки вартістю до 150 грн кожна.

У Львові компанія запустила сервіс Uber Connect & Van зі спеціальним промокодом для пожертвування товарів для внутрішньо переміщених осіб. Ініціатива реалізується у співпраці з НУО Волонтерська Сотня Львів.

В Україні та Польщі Uber запустив спеціальну послугу Uber Aid, що дозволяє українцям їздити до кордонів безоплатно.

Економічна правда