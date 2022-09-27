НБУ вчергове обміняв банкам безготівкову валюту на готівкову: як змінився попит

НБУ

Національний банк провів чергову операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову та обміняв 100 мільйонів доларів та 20 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України вчергове провів операції з системно важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову для підкріплення кас банків. До обміну НБУ запропонував 100 млн дол. США та 100 млн євро", – йдеться в повідомленні.

В обміну доларів США взяв участь один із 14 системно важливих банків. Була затребувана вся сума.

В обміні євро участь взяв також один банк із 14 системно важливих, який обміняв 20 млн євро.

"Такі операції здійснюються для вирішення проблеми з тимчасовою нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, яка виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою валюти з-за кордону", – додали в регуляторі.

Проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків поступово вирішується, про що, зокрема, свідчить зменшення кількості банків – учасників таких операцій.

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Крім цього, порівняно з початком вересня залишки готівки в касах банків істотно збільшилися й банки починають активніше задовольняти попит громадян у готівковій валюті.

Нагадуємо:

Національний банк у четвер, 8 вересня, провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий – практично всі запропоновані 100 мільйонів доларів були вибрані банками.





