США кредитуватимуть українські компанії та готові покривати вийськові ризики

Фінансова корпорація розвитку США (DFC) готова кредитувати український бізнес в рамках окремих проектів на суми до 1 млрд доларів, а також надавати страхування від військових ризиків.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки з посиланням на слова заступника міністра Олександра Грибана.

DFC є агентством федерального уряду США, яке зазвичай надає підтримку лише американським інвесторам, що здійснюють інвестиції в різні країни світу. Тепер компанія повідомила про готовність фінансувати також і український бізнес на суму від 1 млн дол до 1 млрд дол на кожен проєкт.

Зазначається, що DFC готова надавати фінансування українським компаніям навіть якщо у ньому не буде представлено американського інвестора.

Крім того, йдеться про підтримку одразу декількома різними фінансовими інструментами. Крім прямого кредитування агентство надаватиме покриття кредитних ризиків.

"При такому сценарії кредитором для українського позичальника виступає приватний банк, але позичальник купує страховку кредитного ризику у DFC. Таким чином умови за кредитом стають більш вигідними – позичальник отримає нижчу ставку, довший термін залучення грошей і таке інше", – пояснює Грибан.

Корпорація готова страхувати і політичні ризики, в рамках яких має інструмент покриття військових ризиків.

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Грибан зауважує, що всі ці фінансові інструменти доступні лише компаніям, які пройшли фінансовий аудит та мають бізнес-план згідно умов міжнародного фінансового аналізу.

Водночас передбачена підтримка "перспективним" компаніям, що поки не мають аудиту – такий бізнес може отримати цільовий грант на підготовку до його проходження та приведення корпоративної та операційної структури у відповідність до міжнародних вимог.

Після проходження аудиту такий позичальник теж зможе користуватись всіма фінансовими інструментами. Обмежень на кількість кредитів для українського бізнесу наразі не встановлено.

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