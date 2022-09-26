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Десять країн ЄС наполягатимуть на обмеженні цін на газ – Reuters

Понеділок, 26 вересня 2022, 19:29 - Дана Гордійчук

Група з десяти країн Євросоюзу планують звернутися до Єврокомісії із закликом розробити план обмеження ціни на газ для всього блоку цього тижня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на проєкт листа у розпорядженні редакції.

У листі країни просять ЄК внести пропозиції щодо обмеження ціни на газ для обговорення на засіданні міністрів енергетики ЄС у п'ятницю, після чого якнайшвидше внести відповідну законодавчу пропозицію.

У ЄС заявили, що близько 10 країн розглядають можливість підписання листа, серед яких – Бельгія, Італія, Польща, Мальта і Греція.

Проект листа, адресований комісарці ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон, закликає до встановлення верхньої межі ціни на всі оптові операції з газом. Дискусії щодо листа тривали в понеділок, відтак його зміст ще може змінитися.

У проекті сказано, що обмеження цін на газ допоможе країнам стримати "неприйнятний інфляційний тиск", що б'є по домогосподарствах і підприємствах, і що такий захід може бути запроваджено без загрози для безпеки поставок.

Водночас інші держави виступають проти обмеження цін на газ, що викликає сумніви в тому, що будь-яка пропозиція ЄС отримає достатню підтримку. Так, Німеччина, Нідерланди і Данія заявляють, що обмеження цін може поставити під загрозу стабільність постачання газу, чим підірве здатність ЄС накопичити газ для проходження зими.

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Єврокомісія презентувала план екстреного реагування на ситуацію, що склалася з цінами на європейському енергетичному ринку. Наразі країни обговорюють такі пропозиції як оподаткування надприбутків енергокомпаній та обмеження споживання електрики. Їх планують затвердити їх на зустрічі міністрів у п'ятницю.

Водночас інші пропозиції ЄС знаходяться в стадії розробки, зокрема щодо підтримки ліквідності для енергетичних компаній та додаткові заходи для зниження цін на газ.



Економічна правда
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