З початку повномасштабної війни від ігрового бізнесу у бюджет надійшло 330 мільйонів

З початку повномасштабного вторгнення РФ від гемблінг-сфери до держбюджету надійшло понад 330 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

З 24 лютого організатори азартних ігор змогли не тільки адаптуватися до умов сьогодення, а й почати розвивати свій бізнес, кажуть в регуляторі.

Компанії справно платять за ліцензії та відкривають нові ігрові заклади, чим створюють робочі місця, заявляють в КРАІЛ.

"КРАІЛ закликає організаторів азартних ігор та лотерей до відповідальної роботи та просить дотримуватися усіх правил безпеки згідно з умовами воєнного стану", - йдеться у заяві регулятора.

Економічна правда