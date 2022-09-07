Нові iPhone 14 від Apple: Pro версія позбулася "чубчика"

apple iPhone 14

Apple анонсувала iPhone 14 і 14 Plus, які переважно зберегли дизайн iPhone 13, а також а також Pro версії, з дисплею яких зникли класичні для останніх моделей "чубчики".

Про це відомо з презентації Apple, The Verge.

iPhone 14 та 14 Plus

iPhone 14 і iPhone 14 Plus, доступні в розмірі 6,1 дюйма та 6,7 дюйма відповідно, отримали дизайн в п’яти кольорах. Візуально моделі не отримали суттєвих змін відносно свого попередника iPhone 13.

apple

Компанія стверджує, що iPhone 14 Plus має найкращий час автономної роботи серед усіх iPhone. У смартфонах залишився торішній чіпсет A15 Bionic та пʼятиядерний графічний процесор.

Обидві моделі мають дисплеї Super Retina XDR з OLED технологією, яка підтримує 1200 ніт пікової яскравості.

Чи не найбільші оновлення отримала камера: компанія суттєво покращила продуктивність фотографій у слабкому освітленні. Apple стверджує, що якість зображення за слабкого освітлення покращилася на 49%. На передній панелі камери є ультраширока та нова 12-мегапіксельна основна камера з діафрагмою f/1,5 і сенсорною стабілізацією.

Також є нова 12-мегапіксельна камера TrueDepth з автофокусом навколо передньої панелі. Відеозапис також отримав новий режим стабілізації під назвою Action Mode.

ВІДЕО ДНЯ

Обидві моделі підтримують функцію екстреного виклику SOS, що використовують спосіб екстреного обміну повідомленнями через супутниковий зв’язок у разі, коли користувач перебуває поза зоною дії стільникового зв’язку. Також можна використовувати програму "Локатор", щоб ділитися геоданими, не надсилаючи повідомлення.

Вартість стандартної моделі iPhone 14 починається від 799 доларів, а 14 Plus – від 899 доларів. Якщо стандартна модель буде доступна з 16 вересня, то Plus версія вийде в продаж 7 жовтня.

iPhone 14 Pro та Pro Max

Перша помітна зміна дизайну моделей iPhone 14 Pro — це дисплей. "Чубчик" на екрані буде замінено вирізом у формі таблетки, у якому розмістяться компоненти Face ID та другий круглий виріз для фронтальної камери.

apple

Apple перемістила датчик наближення за дисплей, і тепер сповіщення зʼявлятимуться з нової "таблетки". Компанія називає цю систему Dynamic Island.

apple

Як iPhone 14 Pro, так і 14 Pro Max матимуть постійно увімкнений дисплей, який працює з новою функцією віджета на екрані блокування в iOS 16. Він показуватиме таку інформацію, як нагадування, події календаря та погоду, без потреби вмикати iPhone. Також додано стан сну для шпалер iOS 16, який затемнює їх, щоб витрачати менше заряду акумулятора.

Всередині моделей iPhone 14 Pro є чип Apple A16 Bionic, зосереджений на енергоефективності, дисплеї та камері. Шестиядерний центральний процесор, переконує Apple, на 40% швидший за конкурентів, а пʼятиядерний графічний процесор підходить для ігор і застосунків із інтенсивною графікою та здатен виконувати майже 17 трильйонів операцій за секунду.

Вперше в історії iPhone матиме 48-мегапіксельну камеру. Вона має майже вдвічі покращені можливості знімків в умовах слабкого освітлення, використовуючи чотирипіксельний датчик з діафрагмою f/1,78 і фокусною відстанню 24 мм.





