Британія може оштрафувати TikTok майже на 29 мільйонів доларів: що порушила соцмережа

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Велика Британія може оштрафувати TikTok на 27 мільйонів фунтів стерлінгів (28,91 млн дол) через те, що додаток, йомвірно, порушив британський закон про захист даних, оскільки не захищав конфіденційність дітей-користувачів платформи.

Про це повідомляє Reuters.

Розслідування виявило, що TikTok міг обробляти дані дітей віком до 13 років без відповідної згоди батьків і не надавав належну інформацію своїм користувачам у прозорий спосіб.

Офіс інформаційного комісара (ICO) видав TikTok і TikTok Information Technologies UK Ltd "повідомлення про намір", повідомив регулятор.

"Компанії, що надають цифрові послуги, мають юридичний обов’язок запровадити ці засоби захисту, але наша попередня точка зору полягає в тому, що TikTok не відповідає цій вимозі", — сказав комісар з питань інформації Джон Едвардс.

У TikTok заявляють, що не згодні з заявою ICO.

"Хоча ми поважаємо роль ICO у захисті конфіденційності у Великій Британії, ми не згодні з висловленими попередніми думками та маємо намір офіційно відповісти на ICO у належний час", — сказав представник TikTok у заяві, надісланій Reuters.

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Попередньо ICO припускає, що TikTok порушив закон Британії про захист даних у період з травня 2018 року по липень 2020 року.

Нагадуємо:

TikTok почав глобальну реструктуризацію свого бізнесу, яка включає і звільнення співробітників - компанія вже звільнила частину персоналу у США та повідомила співробітникам в ЄС і Британії, що їхні робочі місця під загрозою.