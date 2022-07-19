TikTok скорочує співробітників у США та Європі в рамках реструктуризації – ЗМІ

TikTok почав глобальну реструктуризацію свого бізнесу, яка включає і звільнення співробітників - компанія вже звільнила частину персоналу у США та повідомила співробітникам в ЄС і Британії, що їхні робочі місця під загрозою.

Про це пише Wired із посиланням на 5 джерел, знайомих з цим процесом.

Зазначається, що за останні роки відеоплатформа, яка належить китайській материнській компанії ByteDance, швидко розширила базу користувачів та активно наймала персонал.

"Але в понеділок вранці деяким співробітникам у Європі повідомили, що їхні робочі місця знаходяться під загрозою - їх вже попередили про зустріч із відділом кадрів найближчими тижнями та можливість звільнення", - пише видання з посиланням на джерела.

Реструктуризація включає звільнення та закриття деяких вакантних посад, сказав один із співробітників, і впливає на бізнес TikTok у США, ЄС та Британії.

Плани щодо розширення деяких команд всередині компанії призупинено, додає Wired.

Представник TikTok, відповідаючи на запит про коментар, не заперечував, що звільнення відбуваються, але не надав офіційного коментаря до моменту публікації Wired.

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Таким чином, TikTok приєднується до низки великих технологічних компаній і стартапів, які заморозили прийом на роботу або звільняли пероснал останніми тижнями через побоювання економічного спаду.

При цьому, один із співробітників TikTok заявив, що компанія скорочує лише тих, хто "не робить достатнього внеску". Він стверджує, що звільнять лише 100 співробітників, що становить невеликий відсоток від близько 10 тис співробітників у США та Європі.

Економічна правда