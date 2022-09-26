Індекс Мосбіржі впав нижче 2000 пунктів уперше з початку повномасштабної війни

Під час ранкових торгів у понеділок, 26 вересня, індекс Мосбіржі знизився на 4,69%, до 1991,82. Індекс опустився нижче 2000 пунктів уперше з 24 лютого - початку повномасштабної війни РФ проти України.

Про це пише "Комерсант".

При цьму індекс РТС впав на 5,8% і становив 1075,55 пункта.

Серед лідерів зниження:

VK (-7,05%, до 390,2 руб.);

"Полюс" (-6,73%, до 5937,5 руб.);

"Яндекс" (-5,74%, до 1689 руб.);

ЛУКОЙЛ (-4,34%, до 3777 руб.);

"Норнікель" (-3,27%, до 13 686 руб.).

Ринок акцій падає на тлі псевдореферендумів на окупованих територіях України та новин про мобілізацію в РФ.

Нагадаємо:

Минулого тижня на новинах про оголошення окупантами "референдумів" про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей на російських фондових біржах спостерігався значний обвал.

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Економічна правда