На тлі новин про "референдуми" на російських біржах – значний обвал

На новинах про оголошення окупантами "референдумів" про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей на російських фондових біржах спостерігається значний обвал.

Про це пише "Интерфакс".

Так, індекс МосБіржі - один з основних російських фондових індикаторів, вдень у вівторок впав нижче за позначку 2300 пунктів вперше з кінця серпня.

Окрім "посилення геополітичних ризиків" на новинах про псевдореферендуми у РФ серед причин обвалу назвали очікування запровадження нових мит та ПДПД для експортерів.

Зокрема, до 14:53 індекс МосБіржі становив 2284,64 пункта (-6%), індекс РТС - 1200,92 пункта (-5,6%).

"Ціни більшості "блакитних фішок" на Московській біржі впали в межах 10,7%", - пише видання.

Зазначається, що у лідерах відкату у вівторок виступають розписки: TCS Group (-10,7%), акції "НОВАТЕКу" (-9,4%), "Яндекса" (-8,7%), "ЛУКОЙЛа" (-8,6%), розписки OZON (-8,1%), папери "Сургутнафтогазу" (-8%), АФК "Система" (-7,9%), Polymetal (-7,3%), "Газпром нафти" (-7, 1%), "Інтер РАТ" (-6,5%), "Газпрому" (-6,1%), "АЛРОСА" (-5,7%), "Роснефти" (-5,2%), Сбербанку (-5,2% та -5,2% "префи"), ВТБ (-5,1%), "Московської біржі" (-5%), "ММК" (-5%), UC Rusal (-5 %), "Аерофлоту" (-4,4%), "Сєвєрсталі" (-4,2%).

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Згодом стало відомо, що індекс Мосбіржі на торгах вівторка пробив планку у 2200 пунктів.

Нагадаємо:

Окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Економічна правда