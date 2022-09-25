Deutsche Bank виплатить понад 26 мільйонів доларів акціонерам через зв'язки з Епштейном та російськими олігархами 

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Deutsche Bank AG погодився виплатити 26,25 млн доларів для врегулювання позову акціонерів США, які звинувачували німецький банк у веденні бізнесу з ризикованими клієнтами, такими як Джеффрі Епштейн і російські олігархи.

Про це повідомляє Reuters.

Попереднє грошове врегулювання, подане в п'ятницю до федерального суду Манхеттена, вимагає схвалення окружного судді США Джеда Ракоффа. Суддя Ракофф раніше, у червні, дозволив продовжити запропонований груповий позов.

Акціонери на чолі з Юнь Вангом, який торгував акціями Deutsche Bank у 2018 та 2020 роках, стверджували, що банк знав, що його засоби контролю за клієнтами та боротьби з відмиванням грошей неефективні, і що ціна його акцій впала, коли з’явилися проблеми.

У позові було звинувачено роботу Deutsche Bank з Епштейном, покійним фінансистом і сексуальним злочинцем, а також з естонським відділенням Danske Bank, яке виявилося замішаним у скандалі з відмиванням грошей.

Акціонери виступали про того, що клієнтами банку були такі особи як мільярдер Роман Абрамович та інші російські олігархи. П'ятничне врегулювання поширюється на інвесторів Deutsche Bank у Сполучених Штатах з 14 березня 2017 року по 18 вересня 2020 року.

Представники банку відмовляються від коментарів. Банк раніше намагався показати інвесторам, що він усунув недоліки внутрішнього контролю.

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Сторона позивачі заявила, що отримані виплати становлять не покривають всіх отриманих збитків від необачної політики банку щодо залучення клієнтів.

Нагадаємо:

Німецький Deutsche Bank перевіз кілька сотень висококваліфікованих розробників програмного забезпечення та їхні родини із Росії до Берліна протягом останніх трьох місяців.

У березні німецький Deutsche Bank заявив, що зупиняє роботу у Росії.