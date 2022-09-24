Українська енергетика здатна компенсувати ЄС 5-6 мільярдів кубометрів російського газу 

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Міністр енергетики України Герман Галущенко провів двосторонню зустріч з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіхом Біролем, перебуваючи з робочою поїздкою в США.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Під час розмови міністр зазначив, що після синхронізації з ENTSO-E українська енергосистема демонструє свою стійкість, не дивлячись на понад 200 днів роботи в умовах війни.

Центральною темою зустрічі стало посилення енергетичної безпеки на європейському континенті з огляду на спровоковану РФ кризу на газовому ринку.

Міністр запевнив в готовності України допомогти європейським партнерам пройти майбутній важкий осінньо-зимовий період, використовуючи можливості експорту української електроенергії. Його використання повною мірою дозволить державам ЄС замістити 5-6 млрд кубометрів російського газу.

Також Герман Галущенко підкреслив можливість використання країнами Європи одних з найбільших на континенті українських підземних газових сховищ на вигідних умовах.

Фатіх Бірол зазначив, що МЕА продовжує зміцнювати відносини з Україною, щоб підтримати її потреби у відновленні та допомогти побудувати нове енергетичне майбутнє після завершення війни.

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Спільнота МЕА забезпечує близько 75% світового попиту на енергію та охоплює понад 5 млрд споживачів.

Нагадаємо:

Україна та Міжнародне енергетичне агентство підписали Декларацію про асоціацію, яка дозволить брати участь у засіданнях постійних груп і комітетів МЕА, а також у зустрічах міністрів.

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