Арештовану яхту російського олігарха Усманова перегнали з Гамбурга до Бремена
У середу арештовану яхту Dilbar, яка належить родині підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова, перегнали з порта Гамбурга на верф, розташовану неподалік Бремена.
Про це пише "BILD на русском".
Зазначається, що яхту Dilbar німецька поліція заарештувала у квітні.
"Усі ці місяці судно перебувало у порту Гамбурга. У середу його перегнали на верф, розташовану неподалік Бремена", - пише видання.
Офіційно власницею яхти вартістю 550 млн євро з 25-метровим басейном та ангаром для вертольота є сестра Алішера Усманова.
Нагадаємо:
У квітні Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини (ВКА, німецький аналог ФБР) встановило власника супер'яхти Dilbar - це сестра російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлова. Відомство заявляє, що яхта підпадає під європейські санкції.
Економічна правда