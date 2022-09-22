Арештовану яхту російського олігарха Усманова перегнали з Гамбурга до Бремена

Яхта Dilbar фото: bild

У середу арештовану яхту Dilbar, яка належить родині підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова, перегнали з порта Гамбурга на верф, розташовану неподалік Бремена.

Про це пише "BILD на русском".

Зазначається, що яхту Dilbar німецька поліція заарештувала у квітні.

"Усі ці місяці судно перебувало у порту Гамбурга. У середу його перегнали на верф, розташовану неподалік Бремена", - пише видання.

Офіційно власницею яхти вартістю 550 млн євро з 25-метровим басейном та ангаром для вертольота є сестра Алішера Усманова.

Нагадаємо:

У квітні Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини (ВКА, німецький аналог ФБР) встановило власника супер'яхти Dilbar - це сестра російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлова. Відомство заявляє, що яхта підпадає під європейські санкції.

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Економічна правда