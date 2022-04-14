Офіційно: у Німеччині заарештували супер'яхту Dilbar сестри олігарха Усманова

Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини (ВКА, німецький аналог ФБР) встановило власника супер'яхти Dilbar - це сестра російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлова. Відомство заявляє, що яхта підпадає під європейські санкції.

Про це ВКА повідомило в Twitter.

"Федеральне управління кримінальної поліції BKA визначила власника яхти Dilbar шляхом детального розслідування, попри приховування в офшорах. Це Гульбахор Ісмаїлова, сестра Алішера Усманова", - заявили у відомстві.

За оцінкою слідчих, тепер яхта може бути на законних підставах залишена в Гамбурзі, як така, що підпадає під дію санкцій, які Євросоюз ввів проти Росії.

Американський Forbes з посиланням на джерела на початку березня повідомляв, що німецька влада заблокувала 512-футову яхту Dilbar через два дні після того, як Усманов потрапив під санкції ЄС у зв'язку зі вторгненням РФ в Україну.

Яхта з кінця жовтня 2021 була на модернізації в Гамбурзі. 2 березня, за даними видання, співробітники Blohm + Voss не вийшли для виконання робіт на ній.

Вартість яхти Dilbar оцінюється в $600 млн. Це найбільша за водотоннажністю моторна яхта, її екіпаж складається з 96 осіб, а довжина судна становить близько 156 метрів.

Після публікації про блокування яхти представник Усманова передав Forbes USA заяву влади Гамбурга про те, що яхта не була конфіскована. У ньому йшлося, що німецька митниця має видати дозвіл на вихід судна з порту і що жодна яхта не може залишити порт без дозволу.

Представник управління та економіки Гамбурга заявив, що в порту міста "не було конфісковано жодної яхти", а судно Усманова знаходиться на ремонті на верфі компанії Blohm+Voss, писало також німецьке видання Spiegel.

Згідно з індексом мільярдерів від Bloomberg, Алішер Усманов зі статками у $19 мільярдів доларів посідає шосте місце серед найбагатших росіян.

Нагадаємо:

Forbes писав, що 512-футова яхта Dilbar вартістю майже 600 мільйонів доларів російського мільярдера Алішера Усманова, який потрапив під санкції Європейського Союзу, була конфіскована німецькою владою у північному місті Гамбург.

Економічна правда