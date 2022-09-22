Німеччина націоналізує колишню "дочку" "Газпрому" – Spiegel

Після націоналізації енергетичної компанії Uniper уряд ФРН планує подальші радикальні інтервенції на газовому ринку країни - там планують націоналізувати колишню дочірню структуру "Газпрому" SEFE (раніше називалася Gazprom Germania GmbH).

Про це пише Spiegel з посиланням на джерела.

Видання нагадує, що лише в середу федеральний уряд оголосив про придбання майже 100% найбільшого німецького імпортера газу Uniper.

"У компанії виникли проблеми через те, що Росія припинила постачання газу до Німеччини. Uniper водночас є постачальником для понад сотні муніципальних комунальних підприємств і великих компаній, а отже, відіграє ключову роль у газопостачанні Німеччини. Наразі Uniper змушений закуповувати газ на газовому ринку за високу вартість", - пише газета.

Як пише Spiegel, купівля SEFE захистить компанію від банкрутства. Крім того, це має допомогти німецькій газорозподільній компанії Verbundnetz Gas (VNG), яка мала контракт на постачання газу через колишню дочірню структуру "Газпрому".

Компанія нещодавно подала заявку на держпідтримку згідно із законом про енергетичну безпеку.

Spiegel зазначає, що націоналізація Sefe стане кроком на користь безпеки ФРН, і тому не передбачатиме компенсацій з боку німецької влади російській стороні. При цьому націоналізація відкриє шлях до додаткової допомоги компанії з боку держави.

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Нагадаємо:

Уряд Німеччини планує збільшити капітал компанії Uniper на 8 млрд євро в рамках історичної угоди про націоналізацію газового гіганта та запобігання колапсу енергетичного сектора країни.

Економічна правда