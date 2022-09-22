Курс валют на 22 вересня: скільки коштує гривня в касах банків

У четвер, 22 вересня, готівкова гривня на "чорному" ринку опускалась до рівня 42,90 - 43,21 за дол, але потім зміцнилась до рівня 42,63 - 43,16 грн.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

Так, на 15:30 курс долара на чорному ринку становив 42,63 - 43,16 грн.

При цьому, на 12:55 долар коливався на рівні 42,90 - 43,21.

Водночас національна валюта трохи зміцнилась відносно "чорного" курсу євро. Котирування наразі становлять 41,35 - 41,96. Для порівняння, у середу курс коливався на рівні 41,44 - 42,2.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,36 - 42,42 грн (курс на 21 вересня – 41,9 - 42,6 грн);

Євро – 40,47 - 41,79 грн (курс на 21 вересня – 41,0 - 42,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

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Приватбанк – 40,6 - 41,1грн;

Ощадбанк – 40,8 - 41,99 грн;

Укрексімбанк – 40,7 - 41,1 грн;

Райффайзен – 42,5 - 43,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,95 грн.

Нагадаємо:

У середу, 21 вересня, готівкова гривня на "чорному" ринку зреагувала на заяву про часткову мобілізацію в РФ та опустилась до рівня 42,63 - 43,28 грн за дол.

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Економічна правда