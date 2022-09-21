Курс валют на 21 вересня: готівкова гривня "просіла" на тлі заяви про мобілізацію в Росії

У середу, 21 вересня, готівкова гривня на "чорному" ринку зреагувала на заяву про часткову мобілізацію в РФ та опустилась до рівня 42,63 - 43,28 грн за дол.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

На 16:30 курс долара на чорному ринку становить 42,63 - 43,28 грн, а у вівторок, 20 вересня, коливався на рівні 42,26 - 42,54 грн. Крім цього, на 12:00 долар коливався на рівні 43,07 - 44,61.

Також національна валюта "просіла" відносно "чорного" курсу євро. Котирування наразі становлять 41,44 - 42,26. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 41,2 - 41,6.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,9 - 42,6 грн (курс на 20 вересня – 41,3 - 42,15 грн);

Євро – 41,0 - 42,0 грн (курс на 20 вересня – 40,8 - 41,8 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 40,6 - 40,9 грн;

Ощадбанк – 40,8 - 41,99 грн;

Укрексімбанк – 40,6 - 40,9 грн;

Райффайзен – 42,4 - 43,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,453 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,5 грн.

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