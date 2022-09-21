Німеччина продовжує перемовини щодо постачання скрапленого газу з Катару

Катар і Німеччина продовжують обговорювати постачання природного газу, оскільки Європа намагається зменшити свою енергетичну залежність від Росії.

Про це розповів міністр закордонних справ Катару Мохаммед бін Абдулрахаман в інтерв’ю Bloomberg Television.

"Між Qatar Energy і комерційними структурами в Німеччині ведуться переговори", – сказав він.

За словами міністра, поки неясно, коли контрольована державою Qatar Energy і німецькі компанії підпишуть контракти.

Катар є одним із найбільших у світі експортерів скрапленого газу. Попит і ціни різко зросли після вторгнення Росії в Україну в лютому, коли Москва у відповідь на санкції скоротила поставки газу до Європи.

Зазначається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Катар, Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати на цих вихідних. Він проводитиме перемовини з лідерами країн про поставки газу та водню.

Катарські та міжнародні енергетичні компанії, включаючи Shell Plc і Exxon Mobil Corp., інвестують мільярди доларів, щоб збільшити потужності СПГ країни Перської затоки до 65%. Але проекти не планується завершити до 2027 року, і Катар наразі майже вичерпав видобуток.

ВІДЕО ДНЯ

У той же час німецькі енергетичні компанії RWE AG і Uniper SE досягають прогресу в переговорах з Катаром, повідомляло агентство Reuters.

Раніше Bloomberg повідомляв, що переговори були ускладнені через те, що Катар бажав підписати більш довгострокові угоди, ніж розраховує Німеччина, яка хоче відмовитися від газу та інших викопних видів сировини в рамках енергетичного переходу.





