Відразу після виступу Путіна росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул і Єреван

Відразу після виступу президента РФ Путіна, під час якого він, зокрема, оголосив про часткову мобілізацію, росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревану.

Про це пишуть Meduza і "Верстка".

"За кілька хвилин після виступу Путіна розкупили всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул та Єреван", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Президент Росії Володимир Путін вранці у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.

Економічна правда