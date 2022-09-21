Експосадовців "Центренерго" викрили на махінаціях із газом на 8 мільйонів – НАБУ

НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом особам у зловживанні владою і службовому підробленні, через які ПАТ "Центренерго" незаконно переплатило за природний газ 8,25 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

"Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України", - заявили в НАБУ.

Так, йдеться про:

двох колишніх членів правління ПАТ "Центренерго";

чинного начальника одного з департаментів ПАТ "Центренерго";

директора приватного підприємства.

"Оскільки один з ексчленів правління компанії переховується від слідства, про підозру йому повідомили заочно", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, у листопаді 2019 року ПАТ "Центренерго" уклало з приватною компанією договір на поставку газу, а у травні 2020 року здійснило передоплату за законтрактований обсяг газу на червень 2020 року.

"Втім, газ поставили лише на частину передоплати, а заборгованість, яка виникла перед ПАТ "Центренерго", вирішили нівелювати, піднявши ціну вже фактично поставленого газу шляхом підроблення офіційних документів. В результаті, ПАТ "Центренерго" завдано збитків на суму 8,25 млн грн", - йдеться у позиції НАБУ.

ВІДЕО ДНЯ

За даними ЕП, йдеться про газ, який "Центренерго" продало компанії "Юнайтед енерджі" з орбіти Ігоря Коломойського за прямим договором.

Економічна правда