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Рада прив'язала газову ренту до внутрішніх цін

Вівторок, 20 вересня 2022, 20:55 - Олексій Павлиш

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №7732, яким розрахунок ренти за користування надрами тимчасово прив’язано до внутрішніх цін на газ. 

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За прийняття законопроєкту №7732 у першому читанні проголосували 264 нардепів, його ухвалення в цілому підтримали 268 депутатів.

"Через військову агресію Російської Федерації на території України та її газовий шантаж Європи, ціна на газ в Європі на природний газ почала збільшуватися та досягла рекордних показників – понад 3500 доларів США за 1000 метрів кубічних.

Водночас, в Україні було створено заборону експорту природного газу, що призвело до того, що вартість реалізації продукції є в рази нижче ніж ціна, за якою сплачується рента.

В результаті, велика частина газовидобутку стала збитковою, що призводить до зниження обсягів газовидобутку, що збільшує залежність від імпорту природного газу в Україну", - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєктом пропонують з 1 серпня 2022 року і до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу прибрати з розрахунку ренти середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.

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Натомість передбачається, що розрахунок здійснюватиметься на підставі максимального показника однієї з величин:

  • середньозважена ціна у договорах НАК "Нафтогаз України", укладених у рамках закупівлі природного газу власного видобутку на організованих товарних ринках;
  • середньозважена ціна продажу природного газу за результатами торгів на організованих товарних ринках без урахування НАК та її "дочок".
  • середнє арифметичне значення середньої ціни UA VTP Gas price на наступний місяць і вона ж на умовах передоплати.

Нагадаємо:

У березні Верховна Рада проголосувала за кратне підвищення ставок ренти за видобування газу залежно від його біржової ціни, норми діятимуть на час воєнного та надзвичайного стану.

Економічна правда

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