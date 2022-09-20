Держбюджет-2023 буде прийматись за скороченою процедурою – нардеп

Процедура ухвалення держбюджету України на 2023 рік має відбутись за скороченою процедурою.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"В цьому році буде скорочена процедура прийняття Бюджету на 2023 рік", - написав він.

За словами нардепа, найближчими днями відбудеться представлення бюджету, першого тижня жовтня буде голосування за пропозиції депутатів (перше читання), і третього тижня жовтня відбудеться голосування фінальної версії (друге читання та в цілому).

Також Железняк повідомив, що бюджетний Комітет ВРУ розглянув проєкт бюджету на 2023 рік та "взяв до відома".

"Це перша стадія - представлення. Далі презентація у залі Ради без голосування. За - 19", - зазначив нардеп.

За його словами, "проти" або "утримався" нікого не було. Лише один "не голосував".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік, тепер він направляється на розгляд Верховної Ради.

Згідно Бюджетного кодексу уряд повинен схвалити проєкт закону про держбюджет на наступний рік та подати його у парламент до 15 вересня року, що передує плановому.

Верховна Рада, як визначено Регламентом, розглядає проєкт держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня. До 3 листопада уряд повинен повернути ВР документ з урахуванням наданих нардепами Бюджетних висновків.

Читайте детальніше: 50% бюджету – на війну. За що житиме Україна у 2023 році?

Економічна правда