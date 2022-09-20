Черга з автівок на одному з пунктів на кордоні з Польщею скоротилась у 7 разів: як це вдалось

Після розблокування пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні України та Польщі черга автомобілів скоротилась майже у сім разів.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.

Зокрема, кількість транспортних засобів, що простоюють у черзі на виїзд з Україні зменшилась з 2200 вантажівок до 321 за минулу добу.

Черга на пункті пропуску скоротилась з 42 до 6 кілометрів.

"На даний момент для виїзду з країни водіям потрібно 1-2 доби. На початку місяця їм доводилось чекати до 7-10 діб", – додав чиновник.

Суттєве скорочення спостерігається протягом останніх двох діб. За зміну через пункт пропуску виїжджає до 600 транспортних засобів.

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Значне покращення ситуації стало можливим завдяки відкриттю пункту пропуску Устілуг-Зосін для порожніх транспортних засобів.

Нагадуємо:

Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проєкт електронної черги на кордоні.





