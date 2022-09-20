Півмільярда підприємця, який співпрацював з окупантами, перерахували ЗСУ

Подільська окружна прокуратура Києва в межах рослідування кримінальної справи передала на користь Збройних Сил України 500 мільйонів гривень, які належали колаборанту.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановлено, що засновник одного з українських сільськогосподарських товариств у взаємодії з представниками незаконно створених окупаційних органів влади "ЛНР" перереєстрував товариства в реєстраційних та податкових органах окупаційної влади.

Згодом підприємець намагався вивести кошти з підконтрольних рахунків, розміщених в одному з банків в Україні.

У межах слідства банківські рахунки товариства та його засновника було арештовано. Розміщені на них кошти в розмірі близько 500 млн грн було передано на користь Збройних сил України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами привласнення майна та колабораційної діяльності триває.

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