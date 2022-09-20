У Росії жоден з ритейлерів не отримав дозвіл на легальний продаж iPhone 14

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Російська асоціація торгових компаній та товаровиробників електропобутової та комп'ютерної техніки (РАТЕК) заявила, що нові телефони, у тому числі iPhone 14, не можуть перебувати в легальному обігу на російському ринку без особливих дозволів.

Про це повідомляє російський РБК.

Асоціація вказує, що ритейлери можуть продавати телефони, якщо у них є сертифікати, декларації та спеціальна нотифікація щодо характеристик шифрувальних (криптографічних) засобів та товарів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) або висновок Центру з ліцензування, сертифікації та захисту державної таємниці ФСБ.

Представник РАТЕК розповів, що йому невідомо, що хтось у Росії чи ЄАЕС отримав усі необхідні документи для продажу iPhone 14.

Також видання зазначило, що у Єдиному реєстрі нотифікацій ЄАЕС не згадується, що на нові моделі iPhone видали такий документ.

Натомість попередні замовлення на iPhone 14 у Росії приймали мережі МТС і "М.Відео", також до продажу айфонів готувалися в "Білайні", Wildberries, "Яндекс.Маркеті" та Ozon.

У "М.Відео-Ельдорадо" заявили, що планують отримати нотифікацію на iPhone 14 та інші пристрої. У Wildberries сказали, що продаж iPhone почнеться на початку жовтня. Решта мереж відмовилися від коментарів.

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