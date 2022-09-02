Норвезька енергокомпанія Equinor завершила вихід з останнього спільного проєкту з РФ

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Норвезька енергетична компанія Equinor остаточно виходить з останнього спільного з Росією Хар'ягинського проєкту.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"25 травня 2022 року компанія Equinor оголосила про вихід із чотирьох спільних з "Роснефтью" підприємств, а також про підписання угоди про вихід із Хар'ягинського проєкту. Тепер можемо підтвердити, що повний вихід із Хар'яги також завершено", - заявили в компанії.

У межах виходу з Хар'ягинського проєкту, відповідно до чинних санкцій, компанія покрила свої зобов’язання щодо виведення з експлуатації, накопичені та заборговані Equinor протягом багатьох років.

"Після виходу з Хар'яги у Equinor не залишилося активів і проєктів в Росії", – підкреслили в компанії.

Частка Equinor у Хар'ягинському проєкті становила 30%, ще 20% акцій належали французькій компанії TotalEnergies, яка завершила операцію з продажу свого пакета 3 серпня. Решта 50% акцій у проєкті належали російським компаніям.

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У травні повідомлялось, що найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor оголосила, що вийшла з усіх спільних з РФ проєктів.