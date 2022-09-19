Україна надасть країнам Африки 50 тисяч тонн пшениці безкоштовно

Кабінет Міністрів виділив 420 мільйонів гривень для надання гуманітарної допомоги Ефіопії та Сомалі.

Про це йдеться у постанові №1040 від 16 вересня, оприлюдненій на Урядовому порталі.

Згідно з документом, уряд виділив Міністерству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних ситуацій) 420 млн грн для відшкодування вартості зерна пшениці (не нижче 3 класу) у кількості до 50 тис. тонн із метою надання гуманітарної допомоги Ефіопії та Сомалі.

Також уряд доручив МЗС погодити з Організацією Об'єднаних Націй та компетентними органами Ефіопії та Сомалі питання доставки та оплати транспортування зерна з Одеського морського торговельного порту до портів цих країн коштом міжнародних організацій.

Надання гуманітарної допомоги буде здійснено за рахунок зерна пшениці, що перебуває у власності акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

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Президент РФ Володимир Путін знову повторив свою тезу про те, що нібито лише 3% від усіх поставок у рамках продовольчої угоди поставлено країнам, що його потребують - раніше в МЗС та Мінінфраструктури спростували ці заяви Путіна. А ЕП на цифрах пояснила, що це брехня.