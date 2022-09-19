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НБУ втретє запропонував банкам готівкову валюту на обмін: яка користується більшим попитом

Понеділок, 19 вересня 2022, 19:54 - Анастасія Жарикова

Національний банк у понеділок втретє провів операції з обміну готівкової валюти на безготівкову – до обміну було запропоновано 100 мільйонів доларів та 100 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

В операції з обміну доларів взяли участь взяли 11 із 14 системно важливих банків. Була затребувана майже вся сума.

В операції з обміну євро взяв участь лише один з 14 системно важливих банків та обміняв 20 мільйонів євро.

У регуляторі додали, що готівкова іноземна валюта надійде до кас банків найближчими днями.  

"Звертаємо увагу, що підкріплення Національним банком кас банків готівковою валютою жодним чином не впливає на міжнародні резерви України", – підкреслили в Нацбанку.

Натомість такий крок допомагає банкам задовольнити попит їхніх клієнтів на готівкову валюту, доки не будуть вирішені певні логістичні складнощі під час завезення банками готівкової валюти з-за кордону в умовах повномасштабної війни. 

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Нагадуємо:

Національний банк у четвер, 8 вересня, провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий – практично всі запропоновані 100 мільйонів доларів були вибрані банками.

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