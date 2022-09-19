БЕБ викрило "конвертаційний" центр, який перевів у готівку 3,5 мільярда

БЕБ

Фахівці Бюро економічної безпеки викрили діяльність конвертаційного центру, який використовуючи фіктивні підприємства, допомогав реальному сектору економіки приховувати та переводити прибутки в готівку.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Працівники відомства зазначають, що орієнтовна сума здійснених тіньових безготівкових операцій становить понад 3,5 млрд грн.

Правоохоронці встановили, що службові особи Держгеокадастру одного з районів Київщини, зловживаючи службовим становищем, незаконно приймали рішення щодо передачі земельних ділянок у власність фізичним та юридичним особам.

Аналізуючи інформацію щодо власників земельних ділянок і було викрито "конвертаційний центр". Працівники БЕБ провели 8 санкціонованих обшуків в приміщенні сільської ради, офісних та житлових приміщеннях фігурантів.

В одному з офісів вилучено 346 печаток суб’єктів господарювання серед них нерезиденти, офшорні компанії, реквізити яких використовувалися для виведення грошових коштів за кордон, а також вилучено боєприпаси та вибухові речовини тощо.

Крім цього, під час обшуків також виявили печатки благодійних організацій. Наразі вони перевіряються на причетність до фактів розкрадання благодійних коштів.

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Земельні ділянки загальною площею 209 га, що розташовані в межах зазначеної ОТГ арештовані районним судом міста Києва.

Нагадуємо:

БЕБ заявило про викриття двох компаній (одна напряму належить "відомому українському бізнесменуу", інша - опосередковано) у схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах - за даними ЕП, йдеться про компанії Олександра Ярославського.

Економічна правда