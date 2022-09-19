Рішення правління щодо збереження ставки на рівні 25% було одностайним – НБУ

Члени Комітету з монетарної політики Нацбанку на засіданні, що відбулося 7 вересня, одностайно висловилася за збереження облікової ставки на рівні 25%.

Про це повідомили в НБУ.

Підкреслюється, що учасники дискусії були одностайні - наразі немає потреби змінювати рівень ставки.

"Інфляційні ризики на короткостроковому горизонті знизилися: у липні та серпні інфляція навіть перебувала дещо нижче прогнозу НБУ.

Надійшли значні обсяги міжнародної допомоги, суттєво скоротилося емісійне фінансування бюджету, поліпшилася ситуація на валютному ринку, а міжнародні резерви перевищили 25 млрд грн", - йдеться у підсумках дискусії.

Водночас у тривалішій перспективі баланс ризиків для інфляції залишається зміщеним вгору, а рівень невизначеності - надзвичайно високим, додають в НБУ.

Зокрема через російську агресію експорт України залишається суттєво обмеженим, а державний бюджет й надалі потребує значних обсягів зовнішнього фінансування. Також триває погіршення інфляційних очікувань.

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"Урахувавши ці фактори, члени КМП погодилися, що рівень облікової ставки у 25% є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляційними процесами на горизонті політики. Утім, необхідно посилювати монетарну трансмісію в ринкові ставки, щоб гривневі інструменти стали більш привабливими для заощаджень", - йдеться у повідомленні.

Під час обговорення озвучили кілька можливих варіантів заходів, що дадуть змогу досягти такої мети.

Це:

запровадження операцій з продажу ОВДП з портфелю НБУ;

підвищення норми обов'язкових резервів;

запровадження операцій із довгостроковими депозитними сертифікатами.

"Національний банк України має план дій як на випадок оптимістичнішого розвитку подій, так і більш затяжного воєнного стану в країні. За необхідності НБУ готовий підвищити ключову ставку понад поточний рівень, а також застосовувати додаткові заходи для збереження стабільності грошово-кредитної сфери та керованості інфляційних процесів", - резюмували в НБУ.

Нагадаємо:

Національний банк не змінив облікову ставку та залишив її на рівні 25%.

За потреби, сигналізує регулятор, НБУ готовий підвищити ключову ставку понад поточний рівень і застосовувати додаткові заходи для захисту міжнародних резервів і збереження керованості інфляційних процесів.

Разом із тим Національний банк опрацьовує заходи для посилення монетарної трансмісії та мінімізації негативного впливу від емісійного фінансування бюджету на інфляцію та валютний ринок.

Регулятор фіксує, що інфляція в Україні і далі зростає, але дещо повільніше за прогнози. Так, у липні вона прискорилася до 22,2% у річному вимірі, а у серпні, за попередньою оцінкою, вона сягнула близько 23%. Водночас інфляційний тиск залишається значним. Погіршення інфляційних очікувань також тисне на ціни в бік зростання.

Це, зокрема, відображається у доволі високому попиті на товари довгострокового використання та на іноземну валюту. Надалі інфляційні процеси залишатимуться керованими, очікують в НБУ.

Економічна правда