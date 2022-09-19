Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів: кого додали до списку

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще три кейси.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, до списку сумнівних інвестиційних проєктів включено:

FOX FINANCE – http://fox-finance.com.ua/.

ForexClub Libertex – https://www.fxclub.org/.

BTG Capital – https://ru.btg-capital.com/.

"Рекомендуємо інвесторам враховувати усі ризики, що пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких в нашій країни жодним чином не регулюється та не контролюється.

Комісія закликає громадян бути уважними та ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати кошти", - йдеться у повідомленні.

Повний перелік проєктів наведений на офіційному вебсайті Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".

У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності.

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"Якщо ви володієте інформацією щодо потенційно фіктивних дій на фінансовому ринку, просимо повідомляти її до Комісії на еmail: md@nsssmc.gov.ua", - додли в НКЦПФР.

Нагадаємо:

У серпні Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку сумнівних ще чотири інвестиційних проєкти.

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Економічна правда