Всі розділи
Укр / Рус

Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів

Середа, 3 серпня 2022, 16:08 - Олексій Павлиш

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку сумнівних ще чотири інвестиційних проєкти.

Про це йдеться у повідомленні НКЦПФР.

"Вони можуть бути пов’язані з проєктом, який було внесено до списку раніше. Імовірно, метою є виманювання коштів під новими назвами, оскільки початковий проєкт втратив довіру клієнтів та отримав багато негативних відгуків в мережі від ошуканих інвесторів", - йдеться у повідомленні.

До переліку неблагонадійних включено наступні фінансові проєкти:

Наразі загальна кількість сумнівних проєктів на сайті регулятора становить 134 проєкти.

Повний перелік сумнівних проєктів наведений на офіційному вебсайті комісії в розділі "Захист прав інвесторів".

Економічна правда

ВІДЕО ДНЯ

шахрайство НКЦПФР фінанси компанії
Матеріали за темою
У Києві шахраї "наварили" мільярд на махінаціях з нерухомістю 7 липня 2022, 13:52
Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів 28 червня 2022, 09:24
ПриватБанк попереджає про чергову шахрайську схему під приводом виплат держдопомоги 23 травня 2022, 18:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті