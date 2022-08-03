Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку сумнівних ще чотири інвестиційних проєкти.

Про це йдеться у повідомленні НКЦПФР.

"Вони можуть бути пов’язані з проєктом, який було внесено до списку раніше. Імовірно, метою є виманювання коштів під новими назвами, оскільки початковий проєкт втратив довіру клієнтів та отримав багато негативних відгуків в мережі від ошуканих інвесторів", - йдеться у повідомленні.

До переліку неблагонадійних включено наступні фінансові проєкти:

Наразі загальна кількість сумнівних проєктів на сайті регулятора становить 134 проєкти.

Повний перелік сумнівних проєктів наведений на офіційному вебсайті комісії в розділі "Захист прав інвесторів".

Економічна правда