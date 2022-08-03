Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів
Середа, 3 серпня 2022, 16:08 -
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку сумнівних ще чотири інвестиційних проєкти.
Про це йдеться у повідомленні НКЦПФР.
"Вони можуть бути пов’язані з проєктом, який було внесено до списку раніше. Імовірно, метою є виманювання коштів під новими назвами, оскільки початковий проєкт втратив довіру клієнтів та отримав багато негативних відгуків в мережі від ошуканих інвесторів", - йдеться у повідомленні.
До переліку неблагонадійних включено наступні фінансові проєкти:
- ITAPROFIT – https://itaprofit.com/;
- ESPERIO – https://www.esperio.org/ru; https://my.esperio.org/;
- Metadoro – https://metadoro.com/;
- Grand Choice – https://grand-choice.com/.
Наразі загальна кількість сумнівних проєктів на сайті регулятора становить 134 проєкти.
Повний перелік сумнівних проєктів наведений на офіційному вебсайті комісії в розділі "Захист прав інвесторів".
Економічна правда
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