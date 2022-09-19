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"Зернова ініціатива": з українських портів вийшли ще 4 судна з продовольством

Понеділок, 19 вересня 2022, 09:50 - Олексій Павлиш

У рамках реалізації "зернової ініціативи" у понеділок, 19 вересня, з портів "Одеса" та "Південний" вийшли 4 судна з 178,78 тис тонн агропродукції.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Зокрема, з Одеського порту вийшли балкери FULMAR S та GULMAR, а з порту "Південний" - балкери TOMAHAWK та ARCTURUS.

"З моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 3,9 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшли 169 суден з продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки", - звітують в міністерстві.

Нагадаємо:

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Повідомлялось, що з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" 18 вересня вийшло вісім суден, ще двоє очікують своєї черги.  

Економічна правда

Україна експорт зерно порти Мінінфраструктури
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